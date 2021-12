Servidores de Mafra participam de semana de prevenção de acidentes no trabalho

A busca pela qualidade de vida no ambiente profissional e familiar, além de informações sobre alimentação saudável e saúde mental dão o tom ao evento desta semana

Começou nesta segunda-feira, dia 06, a SIPAT 2021 (Semana Interna de Prevenção a Acidentes no Trabalho) da Prefeitura de Mafra e que se estende até o dia 10.

Durante todas as manhãs da semana os servidores participam do evento que conta com palestras sobre assuntos como qualidade de vida, direito dos servidores, alimentação saudável, depressão, ansiedade, cura e motivação, primeiros socorros, saúde mental, cuidados pessoais, comportamentos de riscos e família. A SIPAT está acontecendo nas dependências da ASPMM – Associação dos Servidores Públicos do Município de Mafra.

Na abertura da SIPAT estiveram presentes membros do executivo municipal, como o prefeito Emerson Maas, o secretário de administração, Adriano José Marciniak, o servidor da prefeitura e vereador Jonas Schulz, a vice-presidente da CIPA, Sulei Mari de Lima, além de dezenas de servidores municipais, demais secretários e a equipe da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) – organizadora do evento.

Abrindo a semana

Para abrir a semana, o prefeito Emerson Maas deu as boas-vindas e destacou a alegria em poder a voltar reunir os servidores em eventos como este. Ele aproveitou a ocasião para falar de assuntos que dizem respeito diretamente ao servidor como a reforma da previdência, situação do IPMM (Instituto de Previdência do Município de Mafra), importância do uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e capacitações para 2022. Em seguida, agradeceu a presença de todos declarando aberta a SIPAT. “Quero agradecer a cada um pelo trabalho que vocês vêm desempenhando pela nossa comunidade e isso me deixa orgulhoso de estar à frente da prefeitura. Meu gabinete está de portas abertas para vocês”, declarou, aproveitando para desejar um feliz Natal a todas às famílias.

A vice-presidente da CIPA, Sulei, falou da importância desta semana educativa e da CIPA para o ambiente de trabalho. “A CIPA visa à prevenção de acidentes e doenças relacionadas no trabalho, buscando harmonizar o trabalho e a prevenção da vida e saúde dos trabalhadores”, disse.

Trabalho e saúde

Para animar a manhã, os presentes fizeram uma sessão de ginástica laboral e participaram da palestra “Qualidade de Vida” com a psicóloga Michele kraievski Eckel. Neste primeiro dia também houve sorteio de brindes oferecidos pelo comércio local. A CIPA agradece os apoiadores que colaboraram para que o evento se realizasse.

