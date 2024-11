Servidores de Mafra vestiram azul em apoio ao Novembro Azul

Compartilhar no Facebook

A tradicional foto dos servidores do prédio administrativo da Prefeitura de Mafra, para demonstrarem o seu apoio à campanha do Novembro Azul, aconteceu na manhã desta sexta-feira, 22.

Diferentes setores da prefeitura uniram-se em prol da causa para levar a conscientização mais perto do munícipe e para mostrar a importância da prevenção do câncer de próstata e da saúde do homem. Para manifestar apoio, os servidores tinham em mãos adereços como o bigode (símbolo da campanha) além de chapéu, gravata borboleta e óculos escuros.

Assim como no Outubro Rosa, os servidores arrecadaram doações como fraldas geriátricas para serem entregues ao GIRO (Grupo Integração Riomafrense de Oncologia), uma entidade que assiste também aos homens com neoplasias.