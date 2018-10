Servidores do prédio administrativo vestiram rosa em apoio ao Outubro Rosa

Na manhã da última terça-feira, 30, servidores do prédio administrativo da Prefeitura de Mafra vestiram roupas cor-de-rosa para apoiar o Outubro Rosa. Neste dia, diferentes setores da prefeitura uniram-se em prol desta causa para levar a conscientização mais perto do munícipe e para mostrar a importância da prevenção do câncer de mama e câncer de colo do útero.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A primeira-dama, Iara Schwaiga Bielecki, também fez questão de ir até a sede da prefeitura para demonstrar seu apoio à causa, e assim como secretários e servidores “vestiu” a camisa, para fazer a foto comemorativa.

A Prefeitura de Mafra é consciente da importância deste mês para a população e por esse motivo, escolheu este dia para encerrar as atividades referentes ao outubro rosa, fazer a mobilização e demonstrar apoio. Ao longo de todo o mês de outubro, a Secretaria de Saúde através das ESFs, preparou uma programação especial e realizou diversas atividades como realização de preventivos, consultas e palestras que chamaram à atenção para a importância da prevenção.

O mês de outubro está encerrando, mas a mamografia deve ser realizada anualmente e o autoexame feito com frequência, com o objetivo de prevenção e diagnóstico precoce.

OUTUBRO ROSA

O mês de outubro foi escolhido internacionalmente para sensibilizar toda a população, em especial às mulheres sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo do útero. O movimento teve origem nos Estados Unidos e têm grande mobilização em âmbito nacional.

De acordo com dados obtidos pelo INCA (Instituto Nacional de Câncer) “Para o Brasil, estimam-se 59.700 casos novos de câncer de mama, para cada ano do biênio 2018-2019, com um risco estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres”.

Por esse motivo, e com esses dados alarmantes, o Outubro Rosa foi instituído para reforçar o cuidado e busca por um diagnóstico precoce, que em muitos casos, possui grandes chances de cura quando a doença é descoberta a tempo.