Servidores Municipais de Mafra realizam apresentações de Cantatas Natalinas

Na noite da quinta-feira, 20, alguns servidores municipais da Prefeitura de Mafra se reuniram para apresentar uma Cantata Natalina que foi realizada na sacada da sede da Defesa Civil do Município. Apesar da chuva, a população compareceu ao local para prestigiar a apresentação.

O grupo é composto pelos funcionários: Kabeto, Cabral, Lourenço, Maurício, Adriel, Amauri, Andrea, Cláudia, Dircelia, Gislaine, Rosana, Rosangela, Viviane e Bianca.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para encerrar as apresentações no ano de 2018, o grupo também realizou uma apresentação musical nas dependências do prédio administrativo de Mafra na sexta-feira, 21 de dezembro. Com direito à presença do Papai Noel, o grupo presenteou os funcionários com uma belíssima apresentação de músicas natalinas.

Em 2019 o grupo já está planejando novas atividades e está abrindo vagas para novos integrantes. O maestro da equipe finalizou dizendo “esse é o nosso presente de Natal aos funcionários da Prefeitura de Mafra, desejamos a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo”, concluiu Kabeto.

O grupo também realizou apresentações no Lar Nossa Senhora da Anunciação – Lar da Georgete, Associação Lar São Francisco de Assis de Mafra – Lar dos Velhinhos e na Casa do Papai Noel de Mafra.