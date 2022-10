Servidores vestiram rosa e azul em apoio às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul

A chuva fraca na manhã desta sexta-feira, 14, não atrapalhou a tradicional foto dos servidores do prédio administrativo da Prefeitura de Mafra, para demonstrarem o seu apoio às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul.

Neste dia, diferentes setores da prefeitura uniram-se em prol das causas para levar a conscientização mais perto do munícipe e para mostrar a importância da prevenção do câncer de mama, de colo do útero e ao de próstata.

O prefeito Emerson Maas fez questão de mostrar seu apoio à causa e assim como secretários e servidores “vestiu” a camisa, para fazer a foto comemorativa.

No dia 05 de outubro as campanhas foram oficialmente abertas em Mafra, com o objetivo de conscientizar sobre a importância dos meses de outubro e novembro para a população. No mês de outubro o foco é a mamografia que deve ser realizada anualmente e o autoexame feito com frequência, com o objetivo de prevenção e diagnóstico precoce. Em novembro a ênfase é na prevenção ao câncer de próstata por meio da detecção precoce e diagnóstico.