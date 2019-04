Sesc realiza Campanha do Agasalho 2019

As doações podem ser feitas no Sesc de Mafra, que fica localizado na Rua Quintino Bocaiúva, 171 – Vila Ferroviária

O Sesc Santa Catarina iniciará na próxima segunda-feira, 29 de abril, a Campanha do Agasalho 2019, que visa à arrecadação de roupas de inverno, calçados, cobertores e mantas, em bom estado de uso. As doações serão destinadas a instituições sociais e comunidades de baixa renda, identificadas com estas necessidades, e podem ser entregues até 29 de junho nas Unidades Sesc/SC e entidades parceiras.

No decorrer da campanha, as Unidades do Sesc realizam palestras e oficinas, entre outros eventos de mobilização comunitária, com temas como consumo consciente e sustentável, voluntariado, convivência colaborativa, engajamento e responsabilidade social. Outra ação estadual em destaque, o “Cabide Solidário” está marcado para 1º de junho, em todas as regiões do Estado, para distribuição de doações a famílias pré-selecionadas por instituições sociais locais e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) das cidades onde o evento acontecerá.

A Campanha do Agasalho Sesc é um projeto que estimula a reflexão sobre a ampla temática da doação. Tanto para doação de tempo (voluntariado), com na doação de bens ou dinheiros. “É necessário fortalecer sobre a importância de cada indivíduo na busca de justiça e bem-estar social através do ato de doação”, afirma Jéssica da Luz Pereira Pucci, gerente de Assistência do Sesc Santa Catarina.

Em 2018, foram arrecadadas 171.750 peças de roupa de inverno, calçados, cobertores e mantas, em todas as Unidades da Instituição no Estado, distribuídas para 158 instituições sociais, beneficiando 63.699 pessoas. Segundo dados da pesquisa “Doação Brasil 2015”, coordenada pelo Instituto pelo Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), cerca de dois terços da população concordam que o ato de doar pode fazer alguma diferença, o que demonstra um potencial significativo para fortalecimento da cultura de doação no país.

SERVIÇO:

Campanha do Agasalho 2019

Período: de 29 de abril a 29 de junho

O que doar: roupas (casacos, meias, agasalhos e calças) sapatos fechados, cobertores, luvas, cachecóis, em bom estado de uso.

Empresas, instituições, universidades, prefeituras e interessados em disponibilizar pontos para arrecadações podem participar desta rede de solidariedade. Para isso, é necessário entrar em contato com a Unidade do Sesc mais próxima.

Ponto de coleta e informações:

Sesc Mafra: Rua Quintino Bocaiúva, 171 – Vila Ferroviária – Telefone: (47) 3642-5747