SESC, UnC e Educação de Mafra mantem importantes parcerias

Mais uma parceria entre o SESC, a UnC e a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura de Mafra foi sucesso. Na última quarta-feira, dia 15 aconteceu evento cultural no auditório da UNC, palestra show com educador social Chiquinho Divilas, que abordou a cultura do hip hop, linguagem e seus elementos.

O evento contou com a participação de mais de 150 alunos da rede municipal de ensino, que frequentam o 8° e 9° ano, que adoraram o evento.

A Secretaria e o departamento municipal de Cultura agradeceram os diretores, professores e alunos das escolas Beija Flor, Agrícola e São Sebastião pela participação, bem como a importante parceria com o SESC e a UnC.