SESI e SENAI propõem parceria ao município de Mafra

Colocar a estrutura e a experiência do Sesi e do Senai com a educação de formação básica e técnica à disposição dos projetos sociais da Prefeitura Municipal de Mafra. Com esse objetivo, foi realizado na última semana um encontro do prefeito Emerson Maas e o secretário de desenvolvimento econômico, João Lázaro Lelis Ferreira, com o gerente executivo regional das instituições, Jefferson Galdino.

O representante do Sesi e do Senai, que integram a FIESC – Federação das Indústrias de Santa Catarina, abordou na reunião os dados estatísticos do município e as soluções das entidades para contribuir com a melhoria da formação das crianças, jovens e adultos. “O objetivo maior é ajudar a tornar as pessoas mais preparadas para o mercado de trabalho e agregar valor às profissões”, esclarece Galdino.

As instituições da FIESC atuam fortemente com a educação básica, técnica e em serviços de saúde. Suas atividades podem contribuir com projetos a serem desenvolvidos pela Prefeitura de Mafra. Há possibilidades de atuação nas áreas da educação profissional, contra turno escolar, incluindo apoio em português e matemática, oficinas maker e robótica.

Para a indústria, diversos cursos técnicos podem ser desenvolvidos para atender as necessidades específicas do mercado local. “Queremos trazer uma agenda de inovação para Mafra. Para isso, investiremos em nossa unidade e atuaremos com novas ofertas de cursos, a exemplo dos voltados ao setor têxtil, às energias renováveis e ao agronegócio”, destaca Galdino.

