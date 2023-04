Sessão de cinema exclusiva para autistas foi um sucesso em Mafra

Um ambiente adaptado para autistas, adequando-se o som e iluminação, além de dar liberdade à criança e adolescente para se manifestarem do jeito que quisessem. Assim foi a sessão de cinema exclusiva para para autistas e suas famílias no último dia 10, no Cineplus Emacite em Mafra, com exibição do filme “Super Mário”.

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura durante o mês de abril está desenvolvendo atividades especiais em alusão ao Mês Azul, que é o mês de conscientização do autismo. Além do cinema, realizou a Caminhada Azul no dia 05 e ainda estão programadas mais duas ações: dia 24, à s 13h30 no Cine Plus Emacite, palestra sobre o TEA – Transtorno do Espectro Autista; e no dia 27 à s 19 horas, no salão paroquial do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, palestra “Cuidando de quem cuida”.

Para a coordenadora do AEE (Atendimento de Educação Especial), Ana Cláudia Rauen, e para a vereadora Dircelene Dittrich Pinto, a noite foi emocionante. “Uma alegria que não cabe no peito. A emoção tomou conta. É muito bom ver as crianças com autismo terem essa liberdade. Elas agiram, reagiram e interagiram com o ambiente. E que esse Cinema Azul seja o primeiro de muitos”, declararam, lembrando que a conscientização é fundamental para que se possa construir uma sociedade mais inclusiva e justa.

Já a secretária da pasta, Jamine Henning, considerou a sessão um momento histórico para o município. “Nunca tivemos uma sessão pensada em acolher esses alunos com suas particularidades. Vamos trabalhar para que isso aconteça mais vezes, visto que foi um sucesso”, concluiu.