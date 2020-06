Sessões ordinárias presenciais retornam na Câmara de Mafra

Sem a presença do público, a Câmara Municipal de Mafra retornou na terça-feira (02) as sessões ordinárias presenciais no plenário.

Até dia 14 de agosto, as sessões serão uma vez por semana e sem a presença do público. Segundo o presidente Eder Gielgen, as reuniões ocorrerão respeitando o distanciamento social e continuarão com as transmissões ao vivo pelo Youtube.

O vereador Valdir Solkoski não participou da reunião por pertencer ao grupo de risco, pessoas acima dos 60 anos.

A próxima reunião será na terça-feira, dia 09, às 19 horas.