Setembro Amarelo: CAPS de Mafra promove campanha de valorização da vida

“Setembro Amarelo” é o mês voltado às práticas de prevenção ao suicídio

O Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I Casa Azul – realiza em setembro uma campanha de prevenção ao suicídio, lançando as “pílulas de valorização da vida”. A campanha é alusiva ao “Setembro Amarelo”, mês voltado às práticas de prevenção ao suicídio. Desde 2015 o Brasil promove eventos e campanhas para alertar a população sobre a importância de falar sobre o suicídio. A proposta é que no mês de setembro sejam debatidas políticas públicas e atitudes pessoais e comunitárias que percebam os múltiplos fatores relacionados ao tema.

CAPS e a prevenção

Para tratar deste assunto, o CAPS está promovendo esta campanha de valorização da vida, reconhecendo os aspectos biopsicossociais que formam o ser humano. A campanha ocorrerá com incentivos aos hábitos saudáveis dirigidos à saúde física, mental e emocional e com a divulgação das práticas e dos serviços públicos de promoção à saúde ofertados à população.

As pílulas da campanha são compostas de frases que promovem a reflexão. As frases serão divulgadas nas redes sociais do CAPS I: FacebooK (CAPS 1 Casa Azul) e Instagram (@caps_casaazul).

Para os pacientes do CAPS haverá programação especial com oficinas temáticas durante todo o mês de setembro. As oficinas contarão com a colaboração de diversos profissionais que tratarão desde os aspectos físicos com exercícios de alongamento e meditação até práticas terapêuticas ocupacionais e debates reflexivos. A Coordenadora da instituição, Maria Aparecida Drapalski, explica a importância sobre o tema prevenção ao suicídio. “Falar sobre o tema é uma forma de prevenção. É muito importante ficar atento aos sinais de alerta. Lembrem-se de que procurar ajuda não é sinal de fraqueza”.

Onde procurar ajuda

Se precisar de apoio profissional procure o CAPS I – Casa Azul que atende pelo telefone 3642-9983 ou 98402-7456 (whats app), das 7 às 17 horas,de segunda à sexta-feira.