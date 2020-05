Show completo de César Oliveira e Rogério Melo no Cine Emacite

Em 2008 foi realizada no Cine Teatro Emacite (atual Cineplus Emacite) a 10ª Noite Cultural na cidade de Mafra-SC. O projeto é realizado pela Pires Produções. No palco, nada mais que César Oliveira & Rogério Melo, premiada na época como a melhor dupla regional no VI Prêmio Tim de Música. A apresentação foi a primeira acústica nativista da história de Mafra. Assista ao show completo, publicado no canal da Pires Produções.

