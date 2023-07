Show de louvor de Eli Soares abençoou os presentes no II Festival de Inverno de Mafra

O II Festival de inverno de Mafra iniciou com sucesso, com público de cerca de 4 mil pessoas e muita energia positiva, ao som de música gospel. Após a abertura oficial feita pelo Prefeito Emerson Maas e demais autoridades e apresentação da banda das igrejas banda ecumênica composta por músicos das igrejas de Riomafra, aconteceu o ponto alto do festival, que foi o show de Eli Soares. Ele contagiou a plateia que junto cantou e louvou, num clima de muita harmonia e amor a Deus.

Durante toda noite os pastores de igrejas de Mafra participaram deixando mensagens de amor, de otimismo e louvando a Deus

Na abertura do Festival o Prefeito Maas explicou que evento foi criado para prestigiar a Mafra. “Que beleza a gente poder estar aqui para prestigiar a família mafrense, nossa gastronomia, nosso artesanato, nossas vozes e otimizar a nossa economia”, afirmou. Ele agradeceu a presença da população e das autoridades. Agradeceu também aos secretários e servidores pelo trabalho para a efetivação da segunda edição do festival. “Hoje, nesta noite abençoada e noite de louvor, queremos agradecer a Deus, pois Mafra está num momento muito bom, com as pessoas voltando a acreditar, lutando e ajudando para que tenhamos a Mafra que todos merecem”, afirmou.

Recado para o público

O deputado Estadual Sargento Lima agradeceu ao prefeito pela oportunidade de estar presente no festival e deixou um recado para o público presente, para que cante e exalte a Jesus: “o mundo quer que a gente fique sozinho, calado, mas Aquele que vive e sabe, quer que a gente fique junto,que a gente grite e cante bastante. Deus abençoe a todos”.

O Presidente da Câmara de Vereadores, Sérgio Luiz Severino destacou que o II Festival de Inverno foi feito para o povo. “É muito bom ver aqui as barracas de alimentação, de vestuário e de artesanato da nossa gente. Parabéns aos secretários e funcionários envolvidos na organização. Ao público, peço que aproveitem bastante esses três dias de festa”, afirmou.

O presidente da Câmada de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro, Edinelson Soares de Castro disse ser o festival um grande evento que traz benfeitorias, inovação e riquezas para o município de Mafra, promovendo o desenvolvimento do comércio, da gastronomia e do turismo local. “Hoje iniciamos um final de semana maravilhoso, com show gospel para abençoar o nosso município.