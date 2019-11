Show de mágicas gratuito em Mafra com Felipe Sauer

Nesta sexta-feira, às 09h, terá show de mágica com Felipe Sauer no salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Mafra. A entrada é gratuita com diversão garantida! Compareça com a sua família.

O jovem mafrense Felipe Sauer é nacionalmente conhecido por atuar com mágicas na TV e também por se apresentar como bailarino em diversos locais renomados, inclusive no Canadá.

A Feira Cultural será realizada até domingo, dia 10, das 09h às 22h. Há diversos serviços gratuitos de beleza e saúde. Também há brinquedos para as crianças sem custos. O bazar oferece roupas e calçados a partir de R$ 1,00 e diversos livros com preços baixos. Há ainda venda de lanches no local.