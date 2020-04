Sindicato quer 14% de reajuste nos salários dos servidores públicos de Mafra

O Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Mafra (Sindiserv) encaminhou na última semana um ofício ao Executivo Municipal e também para a Câmara de Vereadores, onde pede um reajuste salarial de 14,66% para os servidores.

Anteriormente, no dia 13 de abril, o Sindicato havia solicitado um revisão geral anual dos vencimentos.

Segundo o Sindiserv, o estatuto dos servidores municipais determina o mês de maio para o reajuste anual nos salários dos trabalhadores. No pedido protocolado na Prefeitura e no Legislativo a entidade justifica o pedido de reajuste de 14,66% com alguns índices que trouxeram defasagem ao salário dos funcionários públicos. Um deles é a mudança da alíquota de desconto da previdência que passou de 11% para 14% com a reforma previdenciária, trazendo um perca de 3% nos rendimentos dos servidores.

O Sindicato aponta ainda o no aumento de 7,185 % da Unidade Fiscal Municipal e a o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que fechou o último mês de dezembro em 4,48%. Os três índices compõe o pedido de reajuste de 14,66%.

A expectativa do Sindicato dos Servidores é que seja aberto um diálogo entre a entidade e o Poder Público Municipal e que o reajuste possa ser aplicado no mês de agosto.

Do outro lado, caso seja aprovado pelo Congresso Nacional o projeto de lei que congela os salários de servidores públicos federais, estaduais e municipais pelos próximos dois anos, o reajuste pedido pelo Sindiserv possa ser inviabilizado e não seja aplicado.