Sinte Mafra vai realizar ato contra a reforma da previdência

A coordenadoria regional de Mafra do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina – SINTE/SC vai realizar hoje 15, um ato contra a reforma da previdência. Professores e população que não concordam com o que está sendo proposto pelo governo federal para a previdência social estão convidados a participar.

O ato segue uma agenda de mobilização dos trabalhadores em educação e de toda a comunidade educacional contra as medidas absurdas do governo Bolsonaro.

O SINTE/SC está mobilizando a categoria do magistério, e orientou as regionais a organizarem atos locais, juntamente com demais entidades e organizações sociais e sindicais, especialmente da educação.

Em Mafra a concentração do ato será hoje às 15h na praça Hercílio Luz.

O sindicato está na luta contra o desmonte da Previdência e da Educação, confira a pauta da manifestação:

РA proposta de reforma da Previd̻ncia altamente prejudicial para os mais pobres e para o magist̩rio e trabalhadores rurais;

– Os sucessivos cortes nas políticas educacionais (ensino superior e educação básica) e a ameaça de acabar com a vinculação constitucional que assegura recursos para a educação (Fundeb e outras políticas);

– O patrulhamento ideológico nas universidades e a ofensiva da Lei da Mordaça (Escola sem Partido ou de Partido Único);

– A perseguição ao pensamento crítico com enxugamento de verbas para os cursos de filosofia e sociologia nas universidades;

– O viés privatista e sectário que fomenta as políticas de vouchers e a educação domiciliar;

– A agressão à gestão democrática e à autonomia das escolas através da militarização escolar;

РA inoper̢ncia inescrupulosa do Minist̩rio da Educa̤̣o, que afeta a qualidade do atendimento p̼blico nas escolas, institutos federais e universidades;

– A revogação de inúmeros conselhos de acompanhamento social, impondo retrocessos à gestão democrática estatal;

– O ataque à organização sindical (MP 873) com o objetivo de enfraquecer a luta social contra esses desmandos praticados em pouco mais de quatro meses.

Além das pautas retrogradas na educação, várias outras ações governamentais têm colocado em risco a sociedade, o meio ambiente e o trabalho no Brasil, a exemplo do que segue abaixo:

РDecreto 9.685 revogou parte do Estatuto do Desarmamento para permitir o porte desmedido de armas de fogo por cidaḍos comuns;

– Projeto de lei “Anticrime”, do ministro Sérgio Moro, pretende tornar inimputável a força policial contra cidadãos, sobretudo jovens e negros;

– Transferência da demarcação de terras indígenas da Funai para o Ministério da Agricultura, amplamente controlado pelo agronegócio;

– Degradação do meio ambiente com a ampliação do desmatamento e a liberação de defensivos agrícolas nas lavouras, com estímulo à caça e à comercialização da fauna e da flora;

РFim do Minist̩rio do Trabalho, tornando a classe trabalhadora ainda mais ref̩m da gan̢ncia do capital;

– Revogação da política de ganho real do salário mínimo e suspensão de benefícios assistenciais e previdenciários que atingem os mais necessitados;

– Cortes na base de atendimento do programa Bolsa Família, medida iniciada ainda no governo Temer, entre tantas outras medidas que visam aniquilar direitos e garantias assegurados na Constituição Federal.