Sistema de esgoto de Mafra deve ser entregue em abril

A CASAN trabalha com a meta de finalizar neste primeiro semestre de 2024 as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Mafra.

Com a Estação de Tratamento praticamente concluída, as frentes de trabalho estão concentradas na instalação dos 500 metros finais de rede coletora, que ao todo terá quase 34 quilômetros. Os serviços também avançam para finalização da última das quatro elevatórias do sistema.

“A ETE vai ficar pronta em fevereiro e a elevatória final deve ser concluída agora em março, então nossa expectativa é operar o sistema como um todo em abril”, explica o engenheiro Adalberto Cunha Junior, da Gerência de Construção da CASAN.

Com investimento de R$ 23,4 milhões, o Sistema de Esgotamento Sanitário de Mafra vai atender em sua primeira etapa 1.500 ligações – aproximadamente 8 mil moradores.

Ligações devem aguardar

A CASAN alerta aos moradores de Mafra que não estão autorizadas as ligações ao novo Sistema de Esgoto do município. Somente quando toda a infraestrutura estiver operando serão emitidos comunicados nas faturas autorizando a conexão do esgoto dos imóveis à rede coletora.

Após o início de operação e autorização de ligação a Companhia também vai enviar aos moradores comunicados sobre o faturamento dos serviços de coleta e tratamento de esgotos. A CASAN orienta que a população aguarde as orientações.

Imagens: Acervo CASAN