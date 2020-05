Situação do transporte público de passageiros em SC é debatida em reunião

Compartilhar no Facebook

O Governo do Estado avançou mais uma etapa com os representantes do setor de transportes de passageiros em Santa Catarina para a construção da retomada das atividades. Na manhã desta quinta-feira (14) foi realizada na sede da Defesa Civil uma reunião entre representantes da categoria, o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), Thiago Vieira, e técnicos da Secretaria de Estado da Saúde.

As orientações sanitárias foram apresentadas e deliberadas com os representantes do setor, que solicitaram alguns ajustes.

“A reunião foi importante para apresentar os anseios e detalhes do segmento para os técnicos da saúde e, assim, ser possível elaborar medidas que sejam seguras, mas que também atendam as necessidades do setor”, explica o secretário da Infraestrutura, Thiago Vieira.

As considerações apresentadas serão analisadas pelo Centro de Operações em Emergência em Saúde (COES) para construção das regras para a retomada do transporte público de passageiros com segurança.