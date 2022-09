Sociedade Esportiva Recreativa Bela Vista do Sul assina Termo de Colaboração com a Prefeitura de Mafra

O Executivo Mafrense e a Sociedade Esportiva Recreativa Bela Vista do Sul assinaram na tarde de segunda-feira, 26, Termo de Colaboração que tem por objetivo a concessão de apoio da administração pública para organização social que atue no futebol de campo modalidade 11 de modo não profissional (amador), visando fomentar a prática do esporte nos campeonatos realizados pela Prefeitura de Mafra.

Para o município repassar os valores, a entidade contemplada passou anteriormente por processo de chamamento público Edital 007/2022, tendo de atender a uma série de requisitos dispostos no edital.

Colaboração

Ao falar sobre a importância da assinatura do Termo de Colaboração, o Prefeito Emerson Maas disse que “é a primeira vez que o Executivo concede este tipo de subvenção para times amadores, com a certeza do emprego dos recursos para a valorização do esporte municipal”. O presidente da Associação, Pedro Piloni Netto, agradeceu o prefeito pelo incentivo e apoio ao esporte amador.