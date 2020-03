Compartilhar no Facebook

A Rede Cineplus comunica que o show de stand up com o humorista Fabiano Cambota, agendado inicialmente para o dia 30 de março no Cineplus Mafra, será adiado. A nova data ainda será definida. Quem já adquiriu o ingresso deve guarda-lo para utilizar assim que houver a definição da nova data. A Rede Cineplus agradece pela compreensão de todos.