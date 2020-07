Subestações da Celesc em Mafra receberão melhorias

Dando continuidade à divulgação das obras e investimentos pelo estado, a Celesc informa as melhorias no Norte de Santa Catarina. Até o fim deste ano serão investidos R$ 140,1 milhões no sistema elétrico que atende os 25 municípios que integram o Núcleo Norte. A companhia já aplicou, até o momento, R$ 81 milhões em obras já executadas. Além disso, por meio do Programa Celesc Rural, estão sendo investidos R$ 36,5 milhões na rede elétrica que atende as áreas rurais da região.

Entre as obras entregues, estão as novas subestações Araquari-Corveta (inaugurada no último dia 27 de julho) e Canoinhas-Rio da Areia (inaugurada no fim do ano passado). Também foram ampliadas as Subestações Canoinhas, Joinville Vila Nova (+ 9,375 MVA) e inaugurada a nova Linha de Distribuição (LD) Araquari Hyosung – Araquari Corveta de 138 kV. “Cerca de 40 mil unidades consumidoras – entre residências, comércio e indústrias – serão beneficiadas com uma energia de mais qualidade e apta para atender as demandas de crescimento da região pelos próximos cinco anos”, afirma o presidente da Celesc, Cleicio Poleto Martins. Segundo ele, os investimentos vão garantir um desenvolvimento econômico ainda maior e atender uma reivindicação antiga de quem vive, trabalha e investe na região.

De acordo com o diretor de Distribuição da empresa, Sandro Levandoski, a rede de média tensão – que sai das subestações para as unidades consumidoras – também recebeu melhorias, como novos alimentadores e a instalação de religadores e banco reguladores que, entre outros benefícios, trazem mais segurança e flexibilidade na operação do sistema elétrico. “Os religadores são equipamentos importantes para o restabelecimento da energia elétrica, pois quando desligada por motivo acidental é possível religá-la por meio de um comando remoto. Ou seja, da nossa central conseguimos energizar a rede atingida. Já os bancos reguladores são responsáveis por manter a qualidade da tensão do início do sistema até a sua chegada ao consumidor”, explica Levandoski.

Parte dos recursos da região ainda é destinada à ampliação da Subestação Jaraguá Rio da Luz, obra já em execução, com a implantação de um transformador de 26 MVA; também serão executadas melhorias nas subestações Mafra e Joinville I e iniciada a licitação para a obra da Linha de Distribuição e subestação Joinville/Boa Vista. São obras estruturantes que aumentarão a capacidade de distribuição de energia e a segurança do sistema elétrico.

PROGRAMA CELESC RURAL

Por meio do Programa Celesc Rural, serão investidos R$ 151 milhões em todo o estado na substituição de 2.500 quilômetros de redes monofásicas nuas por redes monofásicas ou trifásicas com cabos protegidos, até meados de 2021. Assim, o sistema elétrico ficará mais robusto e resistente aos impactos de vegetação na rede. Ao todo, cerca de mil obras serão realizadas para atender este antigo pleito dos produtores catarinenses, que beneficiará 135 mil propriedades rurais, o que corresponde há cerca de 500 mil pessoas, ou 50% da população que vive nas áreas rurais.

Somente na região Norte catarinense, os trabalhos contemplam 944 quilômetros, oferecendo melhores condições para o desenvolvimento do agronegócio. Os investimentos beneficiarão 17 mil propriedades rurais nos municípios de Campo Alegre, Canoinhas, Corupá, Guaramirim, Irineópolis, Itaiópolis, Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra, Major Vieira, Papanduva, Porto União, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Schroeder.