Substituição das lâmpadas de mercúrio por led continua em Mafra

Até o momento as substituições já possibilitaram uma economia de cerca 44% aos cofres públicos

A substituição das lâmpadas de mercúrio por led nas principais ruas do centro de Mafra e dos bairros da cidade continua com as obras acontecendo na Avenida Coronel José Severiano Maia. Até o momento, as substituições já possibilitaram uma economia de 44,01% ao município, conforme dados da Engeluz, empresa responsável pelos serviços. “Em Mafra já foram trocados 1.077 pontos de iluminação, representando 150,621 KW de potência instalada”, informaram.

“Gradativamente a cidade de Mafra está ficando mais clara com as trocas das lâmpadas e, consequentemente mais segura”, afirmou o Prefeito Emerson Maas, que tem acompanhado as mudanças. Ele explicou que os resultados demonstram os benefícios da conta da Cosip, paga pelo contribuinte, retornando em favor da segurança da população. “As substituições resultam ainda em economia para os cofres públicos, que já estão sendo observadas, uma vez que geram redução do consumo de energia e baixo custo de manutenção”, declarou.

Avenida em obras e Praça Bielecki

A substituição da antiga iluminação iniciou no ano passado e já chegou aos bairros da Vila Ivete, Jardim América, Vila Nova, Restinga e Vista Alegre, estando atualmente sendo trabalhada a Avenida Coronel José Severiano Maia. Antecedendo as obras na avenida, os serviços foram realizados na praça Ferroviário Miguel Bielecki, que ficou bonita a Iluminada, possibilitando aos usuários, mais conforto e segurança nos seus momentos de lazer.

Na avenida estão sendo colocados os postes, para depois serem feitas as tubulações para os fios. A previsão de conclusão é de cerca de 30 dias, dependendo das condições do tempo.