Subvenção social é tema de capacitação para entidades de Mafra

Representantes de cerca de 28 organizações sociais que buscam subvenção social junto ao Município em razão da prestação de serviços relevantes à comunidade, participaram de capacitação realizada na última sexta-feira, no Centro de Convivência do Idoso – CCI.

Na ocasião foi abordado o tema “Subvenções Sociais” e apresentado o passo a passo da documentação necessária para a solicitação de recursos, desde a apresentação do projeto até a prestação de contas. A participação desse treinamento será um requisito indispensável e será solicitado junto com a documentação dos projetos a serem apresentados nos próximos anos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Prefeito Emerson Maas participou da abertura e parabenizou a todos pela busca por conhecimento e aprimoramento. Explicou que, assim como o município cobra das entidades a prestação de contas do uso do dinheiro público, também a administração municipal é cobrada pelo Ministério público. Ele anunciou que Mafra, este ano, recebeu reconhecimento como a 5ª cidade com maior transparência pública de Santa Catarina. “Nós queremos aperfeiçoar nosso trabalho e para isso contamos com a ajuda de vocês”, declarou, acrescentando que “é importante estarem cientes dos requisitos necessários para receberem os recursos e também realizarem uma prestação de contas correta, evitando problemas futuros”. E concluiu afirmando que “quanto mais preparados estivermos, melhores serão os serviços ofertados à população”.

A capacitação foi feita pela diretora de Controle Interno, Dircélia Pilz Mazur e pela subdiretora de Compras e Licitações Rafaela de Freitas Nardo. Na ocasião, elas se colocaram à disposição para ajudar a minimizar as dúvidas existentes tanto na elaboração do projeto quanto na prestação de contas dos recursos recebidos.