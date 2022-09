Sucesso de público acompanhou as apresentações do 4º e último dia da Mafra Fest

No último dia da Mafra Fest uma multidão estimada em mais de 7 mil pessoas acompanhou o grupo Chê Lokedo, não se importando com o frio ou a chuva. Um show de gaita embalou a plateia com canções gauchescas, conhecidas do público, que bailou durante toda a apresentação. Na sequência aconteceu a apresentação da Banda New York, encerrando as festividades com chave de ouro, animando por horas os mafrenses.

Palco alternativo

Durante todo o dia, no palco alternativo, aconteceram varias apresentações. O domingo começou com celebração da missa, seguida por apresentações diversas. Para as crianças o último dia da Festa foi especial com as diversões proporcionadas pelo Circo Social. Teve Palhaços – Pirulito e Paraguiaio – e os personagens infantis que a garotada adora.

O projeto Educason animou a tarde com seu forró e música popular brasileira, seguido das apresentações o professor Reginaldo, Matheus Reinold e encerrando a tarde com equipe da Bela Dança, com as alunas encantando com o Jazz Adulto, Estilo Livre e Jazz Juvenil, sob orientação das coreógrafas Isabela Cassias Pereira e Poliane Brandalize Gontarz.

Artesanato mafrense

Todos os dias da Mafra Fest, o artesanato mafrense esteve presente, expondo e comercializando a arte com identidade local.