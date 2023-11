Sucesso define os resultados do “I Circuito Gastronômico Mafra à Mesa”

De 06 a 24 de setembro Mafra realizou para a população o “I Circuito Gastronômico Mafra à Mesa” com a participação de 10 estabelecimentos: Casa de Renate Café e Bistrô – Prato: Renate Brot; Estância Lima – Prato: Hambúrguer da Estância; Karaokê Bar – Prato: Tábua Raízes da Mafra; Restaurante Céu e Sabor – Prato: Lembrança de Sabores da Avó Hedwirges; Pesqueiro Hennig – Prato: Tilápia ao sabor do Campo; Restaurante Susin – Prato: Tilápia com Ratatouille; Restaurante Willner – Prato: Al Primo; Rotelle Massas Rápidas – Prato: Fettuccine ao ragu de ossobuco; Sonnemblumen Chalet – Prato: Lembrança da Infância; Zaz Pizzas e Massas Finas – Prato: Pizza fervorosa Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Resultados de mídia

Após o encerramento do circuito, foi realizada uma avaliação geral do evento pela equipe técnica do SEBRAE. Entre os itens avaliados: ações de mídia (Planejamento da comunicação, Criação de peças, Produção de Reels, Gestão e interação nas redes) e de Assessoria de Imprensa (Produção releases). Essas ações tiveram alcance esperado do público mensurado por pesquisas e dados apresentados nas plataformas digitais. Vide dados:

INSTAGRAM PUBLICAÇÕES: REELS: 68 postagens 24 postagens 950 Seguidores 37.492 reproduções 4.193 curtidas em postagens 2.805 interações 442 comentários em postagens MÍDIA ESPONTÂNEA Produção releases assessoria de imprensa: 97,44% impacto positivo



Ações de engajamento de público

Por meio do aplicativo criado exclusivamente para o circuito, o cliente consumia e avaliava três menus do circuito em diferentes estabelecimentos participantes. Ao completar, era possível retirar um souvenir (brinde) exclusivo (petisqueira). Limitado a duração do estoque.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O público impactado foi de aproximadamente 5.520 pessoas. O número de pratos vendidos foi de 1380, rendendo R$ 43.415,00, com impacto no faturamento das empresas no período do circuito de média 8%.

Quanto à avaliação dos clientes, foram feitas três perguntas: quanto à avaliação do prato, atendimento do estabelecimento e experiência (tempo de preparo, apresentação e conceito). Da nota máxima 5, foi atingida 4,87 pelo grupo de estabelecimentos.

Avaliação da empresas

60% das empresas respondeu que o circuito superou suas expectativas e 40% que atendeu. Já 50% das empresas vai manter o prato exclusivo criado para o município e 70% conseguiu comprar ingredientes direto do produtor local/agricultor.

Quanto ao faturamento durante o período do Mafra à Mesa, com mais de 1380 pratos vendidos, 70% relatou que o faturamento aumentou em 10% e 100% disse que tem interesse em participar do próximo circuito.

A empresa pesquisadora realizou a “Premiação TOP 3 – Campeão Absoluto em vendas”. O ranking foi este: 3º colocado Restaurante Susin, 2º colocado Rotelle Massas Rápidas e 1º lugar ficou com Céu & Sabor Restaurante.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Prefeitura avalia

Para a Administração Municipal o circuito impactou de forma positiva na difusão da cultura e turismo locais, com diversidade de pratos e apresentação dos restaurantes, pois durante o período Mafra recebeu de cidades vizinhas como Rio Negro, Itaiópolis, Rio Negrinho, Curitiba, Campo do Tenente, Lapa, Agudos do Sul, Bento Gonçalves e São Paulo.

Para o secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, João Lázaro Lélis Ferreira, o Festival Gastronômico “foi uma celebração incrível de sabores e cultura que merece ser elogiada”. Ele destacou que foi uma verdadeira experiência para os amantes da comida, sendo que cada prato é uma obra-prima de sabor e criatividade. “Este festival é uma verdadeira homenagem à comida e à arte de cozinhar. É um evento que deixa uma impressão duradoura e deixa os visitantes e moradores ansiosos pelo próximo ano. Foi uma oportunidade única para explorar a riqueza da gastronomia local”, declarou.

O prefeito Emerson Maas que foi em todos os estabelecimentos e provou de todos os pratos, disse: “Cada prato que provei neste festival era uma surpresa deliciosa. Os chefs e cozinheiros inovaram e surpreenderam com suas criações utilizando a nossa cultura e produtos locais. Além disso, os organizadores deste festival merecem todo o reconhecimento pelo seu esforço em proporcionar uma experiência gastronômica exemplar e que venha a se repetir nas próximas edições”, concluiu o prefeito.