SUS de Mafra já começou a realizar ações do Outubro Rosa

Desde ontem, dia 12, o SUS de Mafra começou a contatar as pacientes que estão aguardando exame de mamografia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde serão aproximadamente 500 vagas disponíveis para estes exames considerados eletivos – sem urgência. Vale lembrar que procedimentos eletivos são aqueles procedimentos médicos que são programados, ou seja, não são considerados de urgência e emergência.

Risco elevado

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O exame clínico das mamas é realizado por médico ou enfermeiro treinado para essa atividade. Neste exame poderão ser identificadas alterações nas mesmas. Se for necessário, será indicado um exame mais específico, como a mamografia. Para estas solicitações que chegam com prioridade ao setor de autorização de exames, conforme pedido médico, que contém risco elevado para câncer de mama ou identificação de nódulo nas mamas, é providenciada a autorização na hora, conforme esclarece a coordenadora de autorização de exames, consultas e TFD, Sidineia Nepomuceno Pinto. “Essas solicitações são feitas pela Atenção Primária à Saúde (APS) e seguem modelo do SISCAN – Sistema de Informação sobre o Câncer – do Ministério da Saúde. Este sistema auxilia no monitoramento das alterações de exames citopatológicos de colo uterino e também permite acompanhar o tratamento de usuárias com lesões precursoras de câncer”.