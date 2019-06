Tarde da amizade em prol dos animais acontece neste domingo em Mafra

O grupo Amor Vira Lata realizará neste domingo (09) a “Tarde da Amizade Animal” no salão da Igreja Sagrada Família, no Centro de Mafra (na “descida do Bradesco”). O evento terá início às 14h. Serão ótimos prêmios, como eletrodomésticos, edredons, mantas de microfibra e muito mais. Também haverá venda de refrigerante, pastéis e sonhos no local.

Os cartões serão vendidos com preços baixos:

Rodada simples: R$ 1,00

Rodada extra: R$ 2,00 ou 3 cartelas por R$ 5,00

Rifa do cartão: R$ 1,00

Rodadas especiais: R$ 2,00 ou 3 cartões por R$ 5,00

Reúna a família e amigos para se divertirem e ao mesmo tempo colaborar com uma boa causa. O evento está sendo organizado pelos voluntários. Toda a renda será destinada ao grupo que cuida de animais abandonados.