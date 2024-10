Tarde no boliche proporciona lazer aos usuários do CAPS I de Mafra

Para lembrar o Dia Mundial da Saúde Mental comemorado na quinta-feira, dia 10, os usuários do CAPS I Casa Azul de Mafra passaram momentos divertidos na pista de boliche do Strike R4 – espaço cedido pelo proprietário do local – sendo mais uma parceria que o CAPs faz com a comunidade. Para os participantes, foi mais um momento de lazer proporcionado pela instituição.

“Eu me sinto muito bem. Todos são como uma família. São meus irmãos”, comentou Tereza, que frequenta o CAPS há quatro anos. Já Adriano, que se orgulha de ser um dos usuários mais antigos, diz que gosta de tudo e sente-se muito bem quando faz atividades externas como estes passeios. “O CAPS é minha segunda casa”. No dia 11, sexta-feira, foi a vez de celebrar com apresentação de música, com voz e violão.

Sobre o CAPS

Há 31 anos o CAPS atua no município proporcionando atividades terapêuticas e de inclusão social a quem necessita. Para entrar no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), é possível: procurar o serviço diretamente; ser encaminhado por uma unidade de atenção primária ou especializada; ser encaminhado após uma emergência; ser encaminhado após uma internação clínica ou psiquiátrica.

Serviço:

CAPS I Casa Azul de Mafra fica na R. Dr. José Boiteux, 1138 – Vila Ivete. Telefone: (47) 3642-9983.