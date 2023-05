Terceira ação de castração gratuita foi realizada pela prefeitura de Mafra

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, realizou mais uma ação de castração gratuita para animais de estimação. A iniciativa é parte de um programa de controle populacional e promoção da posse responsável de animais na cidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segundo informações do prefeito Emerson Maas, “aproximadamente 400 animais já foram castrados nos últimos seis meses, isso é mais animais castrados em 6 meses do que em 6 anos”. Na última ação, realizada hoje, 12, que estava prevista para atender 150 animais, foram realizadas 119 castrações e 31 tutores não compareceram com seus animais.

Essa foi a terceira ação de castração gratuita realizada pela prefeitura de Mafra. Na primeira, foram previstas 100 castrações, mas apenas 64 foram realizadas devido à ausência de 36 tutores. Na segunda, que previa 300 castrações, foram realizadas 211 e 89 tutores não compareceram.

Ao todo, já foram disponibilizadas 550 castrações para munícipes de baixa renda através do cadastro realizado no CadÚnico e as ações foram realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Todas as castrações realizadas incluem também a microchipagem dos animais, que contém dados pessoais do tutor e informações sobre o animal.

A prefeitura de Mafra segue promovendo ações em defesa dos direitos dos animais e conscientizando a população sobre a importância da posse responsável. A próxima ação de castração e microchipagem gratuita será divulgada em breve pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e a população é convidada a participar e colaborar com a causa animal.