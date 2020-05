Testes apontam que não há nenhum caso positivo de coronavírus no Lar dos Velhinhos de Mafra

A Secretaria de Saúde realizou na segunda-feira 04, testes rápidos de anticorpos para o novo coronavírus em todos os idosos e funcionários do Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis.

No total, 70 pessoas foram testadas, sendo 46 usuários do lar e os demais funcionários do lar dos Velhinhos que estão em contato direto com estes usuários.

Os testes foram realizados no local, por uma equipe da Saúde de Mafra composta por enfermeiros da ESF Vila Nova e Vigilância Epidemiológica, seguindo rigorosamente todos os protocolos de ação.

Os exames apontam se as pessoas tiveram ou não contato com o vírus, sendo realizados com o uso de amostras de sangue, utilizando uma metodologia para identificação de anticorpos. Os testes rápidos foram enviados pelo Ministério de Saúde direcionados para esta ação.

Todos os resultados foram negativos, o que trouxe alívio para toda a equipe. Afinal, um ambiente assim, que reúne várias pessoas que pertencem ao grupo de risco da Covid-19, sempre exige muita atenção e cuidados redobrados.

Outras orientações foram socializadas para equipe técnica do Lar dos Velhinhos, para manutenção dos cuidados e manutenção da Vigilância.