Todos os animais são importantes para o equilíbrio do ecossistema

Cerca de 150 alunos da Escola Agrícola Municipal “Prefeito José Schultz Filho” assistiram na quarta-feira, dia 14 a palestra sobre Educação Ambiental e Resgate de Animais Silvestres, proferida pelo Senhor Stanley, Pós-graduando em medicina veterinária de animais silvestres e exóticos, Bombeiro Comunitário Instrutor e Médico Veterinário.

Na ocasião ele falou sobre a importância que os animais, inclusive os peçonhentos – aranhas e cobras – desempenham para o equilíbrio do ecossistema. De forma prática, o palestrante levou algumas espécies na apresentação, a fim de expor a maneira correta de agir e manusear os animais em situações que exijam contato. Ao final da palestra os alunos puderam observar de perto os répteis (cobras) e até tocá-los.

Stanley orientou ainda sobre como proceder quando for preciso o resgate de animal silvestre, o primeiro contato deve ser realizado através do telefone (47) 99652.7394, após mais de 20 (vinte) anos realizando o resgate de animais silvestres de maneira voluntária, hoje o resgate desses animais esta sendo realizado em parceria com o IMA – Instituto de Meio Ambiente.

A educação ambiental figura então como importante instrumento de conservação da fauna silvestre ao possibilitar transformações de posturas e hábitos das pessoas. A palestra fez parte da programação alusiva ao mês do meio ambiente, organizada pela Prefeitura de Mafra, por meio das secretarias municipais de Educação, Meio Ambiente e Assistência Social, em parceria com o Grupo Eco Barreira RioMafra.

Mudança na programação

Devido às constantes chuvas que tem caída no município nesta semana, algumas programações sofreram alterações, quais sejam:

– 12 de junho, oficina na Associação de Moradores da Vila Solidariedade foi transferida para dia 19 de junho;

– 16 de junho no Condomínio Ouro Verde, onde além da oficina, farão plantio de mudas na horta comunitária.

Trilhas

Quanto à programação para a atividade de observação das aves, no Dia de Trilha, na Escola Agrícola, as datas também foram alteradas para:

– 20 de junho – alunos da Escola Estadual Cristo Rei;

– 21 de junho – AMADEV;

– 22 de junho – alunos da Escola Estadual Paula Feres;

– 23 de junho – para idosos em estado de vulnerabilidade (mantido)