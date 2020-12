Toque de recolher continua em vigor em Mafra

Toque de recolher constante no Decreto Estadual nº 970, de 04 de dezembro de 2020 abrange horário da meia-noite às 5 horas da manhã. Decreto é válido para todas as cidades de Santa Catarina pelo período de 15 dias como medida de enfrentamento ao novo coronavírus

 Em 30 de novembro o município registrou 41 casos positivos para Covid-19, atingindo o ápice em um só dia desde o início da pandemia

Restringir a circulação de pessoas nas ruas, uso obrigatório de máscaras, manter a população idosa e crianças menores em casa são medidas que contribuem para evitar a propagação do coronavírus na sociedade.

A secretária de saúde de Mafra, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, apela constantemente à população que continue a adotar as medidas não farmacológicas para prevenção e alerta sobre a situação no município e macrorregião. “A taxa de ocupação de UTI na macrorregião Planalto Norte e Nordeste é de 80,94% leitos ocupados para Covid-19 e no Hospital São Vicente de Paulo está em 76,47% (dados de segunda-feira – 07/12)”, disse.

Os dados apresentados são do painel de leitos de UTI SUS divulgado pelo COES – Centro de Operações de Emergência em Saúde do Governo do Estado.

Procurar atendimento precoce

A secretária recomenda que ao apresentar qualquer sintoma como febre, dor de cabeça, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, que procure Unidade Covid-19 ao lado da UPA assim que possível, pois a detecção precoce pode evitar futuras complicações. “Não podemos relaxar, estamos numa curva ascendente e isso é preocupante. A média de transmissão casos/dia aumentou, sendo 2 casos/dia em setembro, 4,10 em outubro, chegando a 10,6 em novembro. Repito, apresentando qualquer sintoma respiratório, procurar rapidamente a Saúde”, frisou a secretária.Â

Dados locais

Segundo o último Boletim Informativo divulgado no dia 07 de dezembro da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Mafra, o município registrou 936 casos positivos para doença, além de três pacientes em enfermaria e quatro em UTI. No total, já contabiliza oito óbitos.

Cuidados sempre

“Cuide de si mesmo para cuidar de sua família, de sua vizinhança de sua comunidade. 50% da prevenção é feita pelo poder público, os outros 50% tem de vir da população. É uma responsabilidade dividida e compartilhada”, reforçou a secretária. Vale relembrar que medidas simples de prevenção devem continuar fazendo parte do dia a dia da população em todos os ambientes, seja no comercial, público ou familiar. São elas:

– Higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%;

– Distanciamento social – no mínimo um metro e meio (1,5m);

РEvitar qualquer tipo de aglomera̤̣o;

– Usar máscara em todos os ambientes inclusive ao ar livre;

– Grupos de risco devem ficar em casa: idosos e pessoas com comorbidades;

– Seguir as determinações do poder público conforme Decreto Municipal Nº 4.415/2020 disponível no site da Prefeitura de Mafra por meio do link: bit.ly/DecretoCovidMafra