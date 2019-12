Torneio com Estilingue Esportivo será dia 15 na escola Mário Goeldner

Acontecerá no dia 15 de dezembro, a partir das 13h30, no ginásio de esportes da escola Mário de Oliveira Goeldner, mais um Torneio com Estilingue Esportivo. As inscrições acontecerão no dia do evento, ao custo de R$ 10,00.

A novidade dessa edição será um stand de tiro, disponível para iniciantes aprenderem a praticar o esporte “Tiro com Estilingue”. Para participar do torneio, os competidores deverão levar seus próprios estilingues.

A premiação será de R$ 200,00 e troféu para o primeiro colocado, R$ 150, 00 e troféu para o segundo lugar; R$ 50,00 e vale compra de R$ 100,00 para o terceiro; vale compra de R$ 100,00 e medalha para o quarto colocado e medalhas do 5º ao 10º lugar.

A realização é do Grupo Mafrense de Estilingue Esportivo, com apoio da Prefeitura de Mafra, por meio da Diretoria de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Rilex Calçados e EMEB Mário de Oliveira Goeldner.

Mais informações pelos telefones (47) 98879-3110 (João), 98840-1000 (José) e 98842-7089 (João).