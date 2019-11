Trabalho em rede e prevenção à dengue: confira as ações voltadas ao feriado de Finados em Mafra

No mês de outubro a Vigilância Epidemiológica do município foi convidada pelo Centro de Atenção Psicossocial – Casa Azul a realizar ação em rede sobre a conscientização da dengue no cemitério municipal para o dia de Finados.

No último dia 25, os profissionais atuantes no Programa de Endemias realizaram uma oficina lúdica com os usuários do CAPS, proporcionando uma capacitação para que estes pudessem orientar a população sobre os cuidados no combate a dengue durante a ação de finados.

Os usuários também realizaram a confecção de mosquitos “Aedes aegypti” transmissores da Dengue, Zika e Chikungunya, durante as oficinas semanais. Para a coordenação, trata-se de mais uma ação do projeto “CAPS na comunidade” que visa romper com o preconceito e promover a inclusão.

Operação Finados sem Dengue

Durante à tarde da última sexta-feira, 01, dia que antecedeu o feriado de Finados, os usuários do CAPS passaram a tarde no cemitério levando orientações à população sobre os cuidados na prevenção da dengue.

A ação foi acompanhada por profissionais da Casa Azul e pela bióloga e técnica de enfermagem, Franciele Marx, e também pela agente de combate à endemias Veridiana, profissionais atuantes do Programa de Endemias da Vigilância Epidemiológica do município de Mafra.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Francesli Pereira, “a ação foi de grande importância, pois houve um grande envolvimento e comprometimento dos usuários com o proposto”.

