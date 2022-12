Trânsito na Praça Hercílio Luz passa por nova alteração

Compartilhar no Facebook

O trânsito na Praça Hercílio Luz, em Mafra, sofreu nova alteração na terça-feira, dia 29. No local, os motoristas que vêm da Rua Marechal Floriano Peixoto deverão usar a pista da esquerda, que passou a ser exclusiva para quem quer seguir para a Rua Felipe Schmidt.

Nela não será permitida a circulação de caminhões. Na pista central poderão seguir sentido Vila Ivete e Alto de Mafra. Já os motoristas que vem de Rio Negro terão, à direita, na saída da ponte, uma pista única sentido Vila Ivete e Alto de Mafra.

As alterações foram executadas e já estão em vigor. Elas atendem ao projeto apresentado após estudo de trânsito contratado pela Prefeitura de Mafra e após reunião do Executivo municipal com lojistas locais.