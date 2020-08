Transporte coletivo retorna na segunda-feira (10) em Mafra

Compartilhar no Facebook

A prefeitura de Mafra comunicou nesta sexta-feira que o transporte coletivo emergencial retornará no dia 10 de agosto, próxima segunda-feira. O serviço havia sido interrompido devido ao decreto atual. Confira o comunicado:

O serviço é realizado por uma empresa credenciada pela prefeitura até que seja feita a contratação de uma nova empresa para operar todo o sistema do transporte coletivo. O valor da tarifa é de R$ 3,75, o mesmo praticado antes da paralisação e do encerramento das atividades da empresa Viação Santa Clara.

Para utilizar o transporte os passageiros deverão usar máscaras e seguir todas as orientações de prevenção a Covid-19.

IDOSOS E PESSOAS DO GRUPO DE RISCO

Idosos e as pessoas que são do grupo de risco devem evitar o uso do transporte coletivo. Só devem utilizar o serviço em caso de extrema necessidade.

A Prefeitura tem um canal exclusivo para auxílio do idoso: a Central do Vovô e da Vovó, que é um serviço de informação e de atendimento a idosos que vivem sozinhos ou não têm pessoas ou parentes que possam auxiliá-los em tarefas como ir a supermercados, farmácias ou pagar boletos. A central atende pelos telefones: (47) 3643-7181; 3645-5085; 3642-9724 e também via Whatsapp (47) 98403-3677, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h.

Confira as rotas e horários: