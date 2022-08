Transporte público: confira os procedimentos para a compra de vale-transporte

O Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU) informa que já está liberado o acesso para o cadastro para compra de vale-transporte, que deverá ser feito através do site da empresa Expresso Presidente Transporte Coletivo Riomafra. Ou ainda neste neste LINK.

Passo-a-passo

1 – Acessar o site www.expressopresidente.com.br

2 – Acessar o menu Transporte Coletivo Riomafra

3 РO cadastro deve ser feito a partir do CNPJ da empresa e o mesmo deve conter todas as pontua̵̤es corretas (formato: ../-**).

4 – Finalizando o cadastro a empresa irá receber em seu e-mail – indicado no cadastro -, o login com uma senha – senha aleatória e gerada pelo próprio sistema que poderá ser alterada depois. O login e senha serão o acesso ao sistema para realizar o cadastro de seus funcionários que farão uso do transporte.

5 – Após a finalização dos cadastros dos colaboradores, será necessário encaminhar para o CIMU os nomes e o CPF para serem emitidos os cartões. Os nomes e os CPFs deverão ser enviados no e-mail: contatoriomafra@expressopresidente.com.br

Compra de créditos

Para a primeira compra de créditos é necessário que os cartões estejam emitidos. Sem os cartões não há como realizar a compra dos vales-transportes. Os cartões poderão ser retirados no escritório da Expresso Presidente, pelo próprio titular ou algum representante da empresa. Pede-se que caso seja retirado por terceiros, levar uma declaração, de modelo simples, com nome completo e CPF de quem está retirando o(s) cartão(ões) e anexado o(s) nome(s) do(s) titular(es) do(s) cartão(ões).

Recarga dos cartões

Poderá ser feita pelo próprio sistema, na aba “compras”. O pagamento pode ser feito via Pix e boleto. A liberação da carga nos cartões se dará em até 72 horas (em dias úteis) após o pagamento do pedido. A carga cai nos cartões na primeira utilização dos mesmos após a liberação do pedido no sistema.

Quando o pedido libera no próprio sistema sai um recibo da recarga. Se for necessária emissão de nota fiscal, basta entrar em contato com a Expresso Presidente e  encaminhar a razão social e CNPJ da empresa, número do pedido e valor do mesmo para que o interessado receba a nota fiscal.

Dúvidas e informações

Para esclarecimentos, entrar em contato pelo telefone/Whatsapp: 47 3307-9698 ou pelo e-mail:Â contatoriomafra@expressopresidente.com.br