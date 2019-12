Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade foi tema de reunião com estagiários que atuam junto aos alunos com necessidades especiais

1 de 8

Estagiários que atuam nas escolas da rede municipal de ensino auxiliando os professores regentes no atendimento a alunos com necessidades especiais participaram do último encontro de formação do ano, realizado pelo Setor do Atendimento Educacional Especializado (AEE), da Secretaria Municipal de Educação. O encontro teve como palestrante a Psicopedagoga Ivana Molinari Juski Heuko, que abordou o tema Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Na abertura do encontro, a coordenadora do AEE, Ana Claudia Rauen, elogiou a atuação dos estagiários, classificando como grandioso o trabalho que desenvolvem em sala de aula. Ela salientou que o conhecimento que estão adquirindo no dia a dia será muito útil para quando eles assumirem a sala de aula como professores regentes. “O conhecimento adquirido vai contribuir muito na carreira profissional de todos”, declarou enfatizando que eles não estarão sozinhos, podendo sempre contar com o apoio do Setor do Atendimento Educacional especializado. Ela parabenizou a todos que escolheram ser professor diante de toda essa diversidade verificada atualmente.

Sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, a psicopedagoga falou que ele não está sozinho e não está em um único lugar. “O TDAH e suas comorbidades estão em todos os lugares e pessoas, como pais, professores, etc. e por isso precisamos abrir um espaço maior em torno das crianças, com um olhar comprometido, para podermos entender a dinâmica existente”, explicou. Segundo ela, a escola cumpre um importante papel nesse contexto. “Educar é um desafio também para os professores e, no conceito de Rohde, o professor tem um papel importante na saúde mental de seus alunos”, declarou concluindo que: “a influência que exerce sobre suas vidas não pode ser medida, pois ela dura para sempre”.