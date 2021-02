Trecho da BR-280 entre Mafra e Três Barras desmorona de vez

Compartilhar no Facebook

Na madrugada desta terça-feira 02 a pressão sobre o trecho do KM 193 da BR-280 fez ceder de vez a rodovia, um dia depois de a empresa SMK, ter iniciado o trabalho de recuperação da via.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A SMK foi contratada pela empresa APIA, responsável pela manutenção do trecho. Máquinas estão trabalhando no local próximo a encosta abaixo da rodovia.

Devido ao perigo no local, a BR 280 foi totalmente interditada na segunda-feira, 25, após parte da pista desabar devido a uma erosão causada pelas chuvas que caíram nas últimas semanas na região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a cratera que se formou no local tem de 30 a 40 metros de profundidade. Não há previsão de conclusão dos trabalhos, que dependem de tempo bom para serem realizados.

Segundo a PRF, são oito as fases de recuperação do trecho. A primeira é a desobstrução do bueiro, que foi concluída ainda nesta terça. Agora, passa para a escavação de todo o material para abrir caminho de serviço e colocação de uma galeria. O terceiro trabalho a ser feito é criar um corta-rio, um canal construído para se deslocar um curso de água para outro local.

Depois, será feito o “berço” do novo bueiro; assentamento do bueiro novo com alas e bocas; um novo aterro completo; pavimentação e; por fim, sinalização horizontal.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Desde o rompimento da via, nenhuma fonte oficial repassa informações à imprensa, que tem recorrido a fontes informais ligadas à PRF, ao DNIT e às empresas envolvidas na reconstrução do trecho para entender o processo de recuperação da rodovia.