Trecho da SC-477 entre Itaiópolis e Rio Negrinho é inaugurado

O governador Raimundo Colombo inaugurou nesta quinta-feira (08), trecho da SC-477 entre Itaiópolis e Rio Negrinho, no Planalto Norte, obra que faz parte da ligação da região com o Vale do Itajaí. “Essa é uma obra muito importante, porque promove o desenvolvimento e a integração do Estado, trazendo um grande impacto positivo. É uma obra fundamental para manutenção do equilíbrio social de Santa Catarina. Uma das principais vantagens do nosso estado é a boa distribuição demográfica e a nova rodovia vai contribuir para a preservação desse modelo de sucesso”, destacou Colombo.

“Todas as obras em andamento no Estado são importantes, mas esta é muito especial. A ligação entre as regiões do Planalto Norte e o Vale do Itajaí encurta distâncias, aproxima as pessoas e faz com que as riquezas da região sejam transportadas de forma mais rápida e segura”, acrescentou o presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra), Wanderley Agostini.

A pavimentação completa da SC-477 vai ligar os municípios de Papanduva e Doutor Pedrinho, passando pelo interior de Itaiópolis e de Rio Negrinho, encurtando em torno de 100 quilômetros o trajeto entre o Planalto Norte e o Vale do Itajaí. São quatro lotes, com três empresas responsáveis.

O trecho inaugurado nesta quinta começa na Volta Triste, na localidade de Moema, em Itaiópolis, e vai até o entroncamento com a SC-112, no distrito de Volta Grande, em Rio Negrinho, totalizando 35 quilômetros. A obra foi executada pela Infrasul – Infraestrutura e Empreendimentos Ltda. Em conjunto com os oito quilômetros e meio que vão do entroncamento de acesso da Volta Grande até o novo traçado da SC-477, também já concluídos, o investimento foi de R$ 90 milhões.

Considerando os quatro trechos em obras, serão pavimentados aproximadamente 100 quilômetros. Os recursos, superiores a R$ 225 milhões, são do Governo do Estado, da Corporação Andina de Fomento e do BNDES.

A pavimentação dos outros dois trechos restantes já está em ritmo avançado. São dois lotes sendo executados por duas empresas diferentes: um entre Papanduva e Itaiópolis, que está na reta final, e outro entre Rio Negrinho e Doutor Pedrinho.

O secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, Abel Schroeder, ressaltou o ganho que a rodovia vai trazer para os produtores locais, reduzindo os custos para o escoamento da produção local de madeira e de grãos, além de promover mais qualidade de vida e segurança para toda a comunidade.

O prefeito de Itaiópolis, Reginaldo Fernandes, afirmou que o obra era muito aguardada e que a inauguração realizada nesta quinta representa uma data histórica para a cidade. Deputados, prefeitos da região e lideranças locais também prestigiaram o ato.