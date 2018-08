Treinador Mafrense é campeão nacional da NBHA, na modalidade de Três Tambores

1 de 4

Joel Munhoz Machado, cavaleiro mafrense, conquistou o título nacional da NBHA -National Barrel Horse Association of Brazil, juntamente com Alvin Duarte da Silva, na modalidade de três tambores, que aconteceu no último final de semana no Haras Raphaela, na cidade de Tiete-SP. Ambos estavam acompanhados da delegada da equipe, Daiane Munhoz Machado.

Joel é o responsável pelo Recanto Machado, no Campo da Lança, e tem seu trabalho reconhecido na cidade, e agora está conquistando o reconhecimento a nível nacional, já Alvin, tem um centro de treinamento em Joinville.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segundo Joel “esse prêmio é inédito, para Santa Catarina, e é a primeira vez que uma dupla totalmente catarinense conquista esse título. A conquista do nacional foi um retorno de todo o trabalho feito no centro de treinamento Recanto Machado”.

Com a vitória eles estão classificados para o campeonato mundial que acontecerá nos Estados Unidos, Itália ou México.