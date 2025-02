Tubulações danificadas são consertas pela Prefeitura de Mafra

A manutenção e reparo das tubulações de uma rua não é apenas uma questão técnica, mas também de saúde, segurança, economia e bem-estar social. Nesta quinta-feira, 13, equipe da Prefeitura de Mafra esteve em campo, nas ruas Alípio Siqueira e Bruno Uhlman, no Centro I baixada e Quintino Bocaíuva, na Vila Ferroviária realizando consertos na tubulação. Vale destacar que tubulações danificadas podem causar vazamentos que resultam em poças constantes ou até mesmo alagamentos.

Infraestrutura melhor

Manter a infraestrutura urbana em boas condições é uma obrigação do poder público e evita problemas legais relacionados ao descaso com o patrimônio público e serviços essenciais. Caso o munícipe observe problemas em sua rua, pode entrar em contato com a Ouvidoria Municipal pelo telefone/WhatsApp (47 3641-4067) ou pessoalmente – Av. Prefeito Frederico Heyse, 1386, Alto de Mafra. Solicitações também podem ser feitas no site oficial da Prefeitura de Mafra no menu 1 Doc.