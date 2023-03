Tudo pronto para a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Mafra

A “9ª Conferência Municipal de Saúde” acontece nesta quinta-feira, dia 30 de março, no auditório do CEDUP, a partir das 8 horas. Ao todo, foram registradas 134 inscrições entre acadêmicos, profissionais da saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Para os participantes será concedido certificado de participação no evento.

O tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia” norteará a conferência municipal, que objetiva traçar de forma democrática as diretrizes para as políticas públicas de saúde do município de Mafra e proporcionar um espaço onde os participantes poderão falar, sugerir e planejar ações conjuntas em saúde, junto aos trabalhadores e prestadores de serviços da esfera municipal, com enfoque na garantia dos direitos e na defesa do SUS, da vida e da democracia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Vale lembrar que este evento faz parte da etapa municipal da 9ª Conferência Estadual de Saúde que corresponde à Etapa Estadual da 17ª Conferência Nacional de Saúde (17ª CNS).

Confira a programação do evento

ATIVIDADE HORÁRIO - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - Credenciamento 08h às 08h30 Solenidade de abertura 08h30 às 09h30 Intervalo 09h30 às 09h45 - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - Palestra Magna 09h45 às 11h Organização dos trabalhos 11h às 12h Intervalo para almoço 12h às 13h30 Debate e definição de propostas nos eixos temáticos 13h30 às 15h Plenária final 15h às 16h30 Eleição dos delegados 16h30 às 17h Encerramento 17h

Informações: telefone/whatsApp (47) 99233-0307 / Email: conselho.de.saude.mafra@gmail.com