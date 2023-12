Turismo de Mafra lança Roteiros Municipais do projeto Rotas e Roteiros

Quem disse que em Mafra não tem o que fazer? Depois do evento da noite da última quarta-feira, 13, não vão faltar opções para os turistas e moradores do município. O “Roteiros Municipais” do projeto “Rotas e Roteiros Caminhos do Contestado e Destinos Quiriri” significa um marco para toda a região, nesta ação que envolveu 14 municípios. Com a presença de autoridades de Mafra, o prefeito Emerson Maas, a vice-prefeita Celina Dittrich Vieira, o secretário de governo, desenvolvimento econômico, turismo e cidadania, João Lázaro Lelis Ferreira, demais secretários municipais, convidados e autoridades de outros municípios, o roteiro turístico de Mafra foi apresentado ao público.

Mafra mais turística

Os empresários da área de turismo e empreendedorismo participaram ao longo do ano de diversas oficinas sobre temas relativos em como  melhorar seu negócio, atrair público, plano de melhorias, planejamento, entre outras, acompanhadas pelo Sebrae/SC parceiro nesta empreitada da Prefeitura de Mafra.

Foram apresentadas três rotas: 1) Eventos e Encontros do Município, com suas respectivas datas como Mafra Fest, Corrida de 1º de maio, Mafra à  Mesa, Festival de Inverno, etc. 2) Lista Informativa com as principais atrações: cinema, Clube Zeppelin,Sítio Trigêmios, (…); 3) Programação Mafra + Lazer: pesqueiros e recantos para visitar. Também foi formatado um roteiro de visitação de três dias com horário e duração do passeio, sendo o 1º Mafra + Cultural, o 2º Mafra + Rural e o 3º Mafra + Religiosa.

O secretário da pasta recebeu o plano completo das mãos dos executores do projeto. Ele destacou a importância da união entre os municípios, que já participavam também do Caminhos do Contestado. “Unidos somos mais fortes e juntos vamos mais longe”,disse, reforçando que incentivar o turismo, é trazer receita para os municípios.

O prefeito Emerso Maas parabenizou todos os envolvidos, a equipe executiva do Sebrae e o apoio do Caminhos do Contestado e Destinos do Quiriri.  “É com grande satisfação que reconheço o notável progresso no desenvolvimento do turismo local em Mafra. Nossa cidade tem se destacado como um destino turístico vibrante, oferecendo experiências únicas e preservando nossa rica história e cultura. Agradeço a todos os envolvidos, desde empresários e empreendedores locais até os dedicados profissionais do setor, por contribuírem para o crescimento e aprimoramento contínuo de nossa oferta turística. Mafra, com seu encanto singular, está pronta para receber ainda mais visitantes, promovendo o fortalecimento da economia local e a prosperidade de nossa comunidade.”

Rotas Encantos do Planalto Norte

Numa segunda etapa foi apresentado o “Rotas, Encantos do Planalto Norte”, com a participação de 14 municípios: Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Matos Costa, Monte Castelo, Papanduva, Timbó Grande, Três Barras, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre  e Corupá. Esses destinos marcados por diferentes paisagens, merecem ser conhecidos “pela cultura diversificada, cujos destinos são influenciados por imigrantes europeus que deixaram sua marca gastronômica, arquitetura e tradições locais. Um destino cativante para quem busca história, experiências, memoráveis e contato com a natureza”. Para saber mais sobre os atrativos, acesse: @encantosdoplanaltonorte