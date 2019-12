Última edição do Saúde na Praça fecha ano com bons resultados

Passadas 10 edições do Saúde na Praça, programa idealizado pela Secretaria de Saúde de Mafra, chega-se a conclusão que os eventos conseguiram atingir o objetivo de levar informações e orientações sobre saúde à população. No último sábado, 07, das 8 às 12 horas, foram realizadas 65 aferições de pressão arterial (P.A), 184 testes rápidos e outras 130 orientações sobre saúde. O serviço de odontologia também esteve presente realizando orientações sobre câncer de boca. Na ocasião, a equipe de Saúde da Prefeitura contou com a colaboração da professora e alunos do curso técnico em enfermagem do CEDUP.

RETROSPECTIVA

Desde a primeira edição o Saúde na Praça é realizado na Praça Desembargador Guilherme Luiz Abry (Praça do Comércio, antiga Praça dos Bancos). Um sábado por mês, a Secretaria Municipal de Saúde de Mafra se mobiliza para levar a saúde mais próxima da população. Dentre orientações e informações, foram oferecidas ainda vacinas (conforme campanhas), aferição de pressão arterial, distribuição de preservativos, realização de testes rápidos para HIV, Hepatite B, Hepatite C e Sífilis.

SAÚDE NA PRAÇA EM NÚMEROS

EDIÇÃO Testes Rápidos Aferições de P.A. Vacinas Orientações/ atendimentos odontológicos Orientações em saúde (acolhimento) TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS (*) 1ª 92 23 35 Febre Amarela Não houve 46 127 2ª 112 48 92 Febre Amarela 35 60 228 3ª 20 Não houve 06 Influenza (gripe) Não houve 100 111 4ª 08 100 230 Influenza (gripe) Não houve 75 407 5ª 112 32 46 Febre Amarela 21 60 166 6ª 84 34 39 Febre Amarela Não houve 70 227 7ª Não houve 50 09 Febre Amarela 24 100 159 8ª 60 20 08 Febre Amarela 19 130 173 9ª 92 80 47 (VTV) Sarampo, Caxumba e Rubéola Não houve 110 260 10ª 184 65 Não houve Não houve 130 379 TOTAL DE SERVIÇOS 764 452 512 99 881 2237

(*) Algumas pessoas passaram por mais de um serviço oferecido