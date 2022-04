Últimos dias para se inscrever na 52ª Corrida Rústica Wilson Buch

Encerram no dia 28 de abril, próxima quinta-feira, as inscrições para a 52ª Corrida Rústica Wilson Buch, que acontece tradicionalmente no dia 1º de Maio, em homenagem ao Dia do Trabalhador. Elas podem ser feitas pelo site oficial www.chiprun.com.br. As inscrições para a Categoria Infantil deverão ser realizadas no Departamento de Esportes de Mafra, na Rua Marechal Deodoro (anexo à Casa da Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30min às 17 horas. Atletas da Categoria Infantil, não residentes em Mafra e Rio Negro poderão se inscrever pelo telefone: (47) 3642-0488.

Largada e percursos

O evento terá a largada e chegada na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. A largada da categoria adulta será às 7h30min e da categoria Infantil será a partir das 9h15min. Os percursos variam conforme as categorias, desde 400 metros a 1, 2, 5 e 10 km.

Entrega dos Kits

A entrega dos kits será feita no dia 30 de abril, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki das 10h30min às 18 horas. Para os atletas não residentes em Mafra e Rio Negro os kits serão entregues no dia 1 de maio, das 6 às 7 horas. A retirada de kits deverá ser feita individualmente, devendo apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de pagamento original e 1kg de alimento não perecível que será destinado a uma instituição de caridade do município de Mafra/SC. A retirada de kits por terceiros se dará mediante apresentação de documentação original do inscrito e confirmação de inscrição.

Premiação

Todos os corredores que cruzarem a linha de chegada, de forma legal, que estiverem regularmente inscritos receberão medalha de participação. Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados nos percursos de 10 e 5 km. O primeiro lugar Geral (10 KM) receberá prêmio de R$ 800,00, o segundo colocado geral receberá R$ 500,00 e o terceiro R$ 300,00. A premiação especial para o melhor atleta Rio-mafrense 10 km será de R$ 500,00.

Informações

Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Esportes de Mafra, pelos telefones (47) 3642-0488 e 99190-5435 (com Carlão).

Email: esportemafra@gmail.com

Regulamento no Site da Prefeitura,neste link.

