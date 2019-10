Um dia de Bombeiro! Que tal fazer uma criança feliz?

Compartilhar no Facebook

No dia 12 de outubro, o quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra estará de portas abertas para receber todas as crianças de comunidade e seus pais.

Serão diversas brincadeiras e oficinas demonstrativas da atividade dos bombeiros, bem como exposição de equipamentos, materiais e viaturas. Leve seu filho e conheça um pouco do bombeiro militar de Mafra. Pela diversidade de atividades oferecidas, poderão participar crianças de todas as idades.

BOMBEIRO MIRIM

Para deixar ainda mais especial esta data, em 12 de outubro, das 09h às 17h, o Corpo de Bombeiros de Mafra estará realizando as inscrições para o Bombeiro Mirim. O curso será aos sábados à tarde, com início em novembro. São 30 vagas, preenchidas por ordem de inscrição. Se seu filho tem entre 10 e 11 anos, faça a sua matrícula, e ainda aproveitar as atrações. Documentos necessários: RG e CPF da criança e comprovante de residência dos pais.