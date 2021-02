UnC anuncia retorno às aulas presenciais

A Universidade do Contestado inicia o semestre letivo de 2021 com aulas presenciais nos Campi de Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra, Porto União e Rio Negrinho.

O anúncio foi realizado pela reitora Solange Sprandel da Silva na tarde desta quinta-feira, 04, após reunião de planejamento com os pró-reitores, diretores dos campi e diretores dos Colégios Realização e Mafrense em Concórdia.

A decisão de retornar de forma presencial, seguindo o determinado na legislação vigente, foi unânime entre os diretores dos campi da UnC. “Ao longo de 2020, a Universidade do Contestado criou uma série de expertises que nos permite em 2021 estarmos prontos para recebermos os nossos alunos, desde a educação infantil ao stricto sensu. A decisão pautada é nos critérios de segurança estrutural e emocional. Vamos cuidar da saúde emocional, física e, acima de tudo, do bem-estar da nossa comunidade acadêmica”, destaca a reitora.

Com segurança e responsabilidade, a UnC irá recepcionar os alunos veteranos ao retorno das aulas a partir do dia 17 de fevereiro. As aulas para as primeiras fases, dos alunos calouros, iniciam a partir de 10 de março.

