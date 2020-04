UnC enfrenta a Covid-19 ampliando investimentos em tecnologia e qualidade dos serviços

A UnC, assim como as demais instituições de ensino superior, seguem o determinado pelo governo do estado, através do decreto no 554/2020, que prorroga o período de suspensão das aulas presenciais até 31 de maio

“Vivemos um momento de superação”. A afirmação é da reitora da UnC, Solange Sprandel da Silva, ao analisar o cenário educacional catarinense, com foco na atuação da Universidade do Contestado neste período de isolamento social.

Mesmo diante do cenário econômico de incertezas, a reitora Solange anunciou a manutenção das bolsas de estudos nas modalidades Bolsa Atleta, FAP, Bolsa Mérito Estudantil, Bolsa Egresso. Em ação conjunta com o governo do estado, a UnC também mantém as Bolsas 170 e 171 – Pesquisa e Estudo. “Os esforços da gestão UnC é priorizar a continuidade normal dos serviços, proporcionando suporte necessário para garantir a qualidade do ensino ao nosso aluno”, explica. Entre as ações está a ampliação da plataforma da biblioteca digital e EBSCO, com acervo de mais de 150 mil títulos; ampliação do suporte virtual para as aulas remotas da Educação Básica ao ensino superior; lançamento de 100 salas virtuais (Classroom) vinculadas às disciplinas de diversos cursos de graduação; aquisição de Chromebooks, além de todo apoio necessário ao professor e aluno.

A UnC, assim como as demais instituições de ensino superior, seguem o determinado pelo governo do estado, através do decreto no 554/2020, que prorroga o período de suspensão das aulas presenciais até 31 de maio. Docentes e alunos da Instituição precisaram se adaptar a um novo contexto social e, segundo a Reitora, o envolvimento da comunidade acadêmica tem garantido que as atividades de ensino ocorram de maneira positiva, através das aulas presenciais remotas com o suporte da parceria entre a UnC e o Google ForEducation.

Os estágios presenciais obrigatórios vão ser liberados de acordo com a área de atuação/ramo das empresas a partir de cronograma estabelecido pelas coordenações de curso, explica a Reitora Solange. Neste momento, a UnC também aguarda posição do governo do estado que, em conjunto com as instituições da ACAFE, solicitaram a autorização para a abertura dos laboratórios que prestam atendimento ao público.

Em relação às mensalidades, destaca-se que o ensino remoto foi autorizado pelo Ministério da Educação, e aprovado pelo Procon Nacional, por meio da nota técnica 14/2020/CGEMM/DPDC do Sistema Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça de 26 de março de 2020. Assim, os docentes continuam em atividade on-line em tempo real, no mesmo horário da aula, seguindo o calendário acadêmico.

A UnC mantém-se aberta ao diálogo com os estudantes que, em decorrência de perda de emprego ou renda, pode estar conversando com o Setor Financeiro, através do e-mail financeiro@unc.br, pois serão analisadas cada situação em sua particularidade. Para os valores devidos e vencidos a partir do início dos efeitos da pandemia (17.03.2020) não haverá incidência de multas e juros nas mensalidades.