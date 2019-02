UnC fecha parceria com o Google para formação docente

O semestre letivo na UnC inicia com uma capacitação focada nas tecnologias do Google for Education para os docentes dos seis campi da instituição

A formação, que tem como proposta o aluno como construtor do processo de aprendizagem, integra o programa “Construção do Conhecimento 2019” proposto pela Reitoria e envolve os professores dos campi de Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra, Porto União e Rio Negrinho.

Nesta semana, os campi de Mafra e Canoinhas sediaram o evento, com a presença da equipe do Google, Augusto Portugal e Luciana Santos, abordando a temática “Fundamentos G Suite para Ensino Superior”, em que os professores tiveram acesso às ferramentas do Google para a gestão acadêmica. O núcleo da Reitoria também participou da capacitação.

A reitora Solange Sprandel da Silva destacou a importância do uso da tecnologia em sala de aula e o constante processo de aprendizagem com foco na qualidade do ensino. “A parceria com o Google é fundamental para fomentarmos a criatividade e a inovação em sala de aula, com a certeza de contribuirmos com a formação do nosso professor e, em consequência, com a qualidade do ensino oferecido ao nosso acadêmico”, destacou.

Ao longo do semestre estão previstas novas etapas de capacitação do programa “Construção do Conhecimento”.